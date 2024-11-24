معالم سياحية وتراثية في أكبر واحة في العالم

تشتهر الأحساء بوجود العديد من المعالم السياحية والتراثية المهمة، التي انضمّت إلى قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو، وتم إدراجها في موسوعة (غينيس) كأكبر واحة نخيل في العالم. ومن بين أبرز معالمها السياحية: بحيرة الأصفر الخلابة وسط الصحراء، وحديقة الأحساء الوطنية للتنزه في الهواء الطلق.