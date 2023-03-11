ليبيا وجيبوتي تُرحبان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

وأكدت أهمية الدور المحوري الذي تقوم به السعودية، ودبلوماسيتها الفاعلة على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي، مُعبِّرة في الوقت ذاته عن تطلُّعها إلى أن يسهم الاتفاق في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.