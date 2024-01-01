أمين "آركو": 2023 "عام صعب" على العديد من الدول نتيجة الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة

أوضح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن 2023 كان عامًا صعبًا على العديد من الدول العربية؛ حيث شهدت خلاله أزمات إنسانية نتيجة للزلازل في سوريا والمغرب وإعصار دانيال في ليبيا، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة التي شهدها السودان ودفعت الملايين للنزوح واللجوء، وما يشهده قطاع غزة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.