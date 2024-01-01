أمين "آركو": 2023 "عام صعب" على العديد من الدول نتيجة الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة

أوضح أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن 2023 كان عامًا صعبًا على العديد من الدول العربية؛ حيث شهدت خلاله أزمات إنسانية نتيجة للزلازل في سوريا والمغرب وإعصار دانيال في ليبيا، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة التي شهدها السودان ودفعت الملايين للنزوح واللجوء، وما يشهده قطاع غزة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وأشار الدكتور التويجري إلى أن قطاع غزة ما زال يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، آملاً في مضاعفة الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وكسر الحصار المفروض عليه؛ وفتح ممرات إنسانية آمنة من أجل تسهيل إدخال المساعدات من دون أي عوائق.
وتطلع "أمين آركو" إلى أن يكون 2024 عام خير ورخاء .. خاليًا من أي أزمات وكوارث؛ داعيًا إلى دعم جهود المنظمات والهيئات العاملة في المجال الإنساني، ودعم الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ليتسنى لها الاضطلاع بدورها الفاعل في تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن الكوارث.