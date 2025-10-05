وزير الموارد البشرية: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وحماية البيانات

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الأمن السيبراني يُعد ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الرقمي وحماية البيانات، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في ترسيخ الوعي بالممارسات الآمنة، وتمكين رأس المال البشري بالأدوات والمعرفة التي تضمن بيئة عمل رقمية موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.