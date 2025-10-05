وزير الموارد البشرية: الأمن السيبراني ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي وحماية البيانات

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الأمن السيبراني يُعد ركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الرقمي وحماية البيانات، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في ترسيخ الوعي بالممارسات الآمنة، وتمكين رأس المال البشري بالأدوات والمعرفة التي تضمن بيئة عمل رقمية موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال زيارة "الراجحي" اليوم لمعرض "أمانك بيدك" الذي تنظمه وكالة التحول الرقمي بمقر الوزارة في الرياض، تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.
ويهدف المعرض إلى ترسيخ ثقافة الحماية الرقمية لدى منسوبي ومنسوبات الوزارة، وتعزيز جاهزيتهم في التعامل مع المخاطر السيبرانية. واطّلع الوزير خلال جولته على الأركان التوعوية والتجارب التفاعلية التي تستعرض أبرز التهديدات السيبرانية وطرق الوقاية منها، إلى جانب تجربة "سكايب روم" المصممة لقياس الاستجابة للمخاطر بأساليب ابتكارية.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة الأمن السيبراني بين موظفيها، والتعريف بأهميته في ضمان بيئة عمل رقمية آمنة تُسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.