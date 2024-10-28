السعودية تشارك كنائب ثانٍ في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي بالقاهرة

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أنشطة المنظمة، وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي والإداري لها، وعدد من التقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الاستراتيجية، كلجنة بناء القدرات، ولجنة المعايير المهنية، بالإضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.