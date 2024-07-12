بالفيديو "بشرى الحازمي".. رائدة التمريض في عرعر تحكي قصة 30 عامًا من التحدي والإلهام

وأشارت الحازمي في هذا السياق إلى الصعوبات الاجتماعية التي واجهتها في بداية عملها في مجال التمريض من رفض عمل المرأة في هذا المجال، قالت: "عاصرتُ فترة لم يكن فيها تقبُّل لعمل النساء في التمريض، فكنت أعمل في المستشفى، إضافة إلى القيام بدوري كأم وربة منزل في ظل عدم توافُر العاملات المنزليات في ذلك الوقت".