بالفيديو "بشرى الحازمي".. رائدة التمريض في عرعر تحكي قصة 30 عامًا من التحدي والإلهام
روت بشرى الحازمي، أقدم ممرضة في عرعر، قصة إقناعها الكثير من بنات مدينتها بالعمل في مجال التمريض، الذي ما زالت تعمل فيه منذ 30 عامًا.
وأشارت الحازمي في هذا السياق إلى الصعوبات الاجتماعية التي واجهتها في بداية عملها في مجال التمريض من رفض عمل المرأة في هذا المجال، قالت: "عاصرتُ فترة لم يكن فيها تقبُّل لعمل النساء في التمريض، فكنت أعمل في المستشفى، إضافة إلى القيام بدوري كأم وربة منزل في ظل عدم توافُر العاملات المنزليات في ذلك الوقت".
وفي ظل الممانعة الاجتماعية لمهنتها تحدثت الحازمي لبرنامج mbc في أسبوع عن نجاحها في تخطي تلك الصعوبات، وإقناع الكثير من بنات المنطقة بدراسة التمريض والعمل فيه، وقالت: "في السابق كانت الفتاة تجد رفضًا من الأُسر في العمل بالتمريض، والحمد الله تغلبنا على تلك الصعوبات والتحديات".
وبالرغم من قُرب الممرضة الحازمي من وداع مهنة التمريض بالتقاعد إلا أن حماسها وعطائها لمهنتها الإنسانية لا يزالان بمثل حماس اليوم الأول من تعيينها قبل 30 عامًا.
وقد عبّرت عن حبها وشغفها بهذا العمل، والإخلاص والعطاء.. واصفة تعاملها مع المرضى كأحد أفراد عائلتها.