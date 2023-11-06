"تقنيات وتسويق".. منتدى الطائف للاستثمار يفتح آفاق التعدين بالمحافظة ومستقبله

تناولت جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الطائف للاستثمار، اليوم؛ استشراف مستقبل التعدين في الطائف، قدّمها مدير إدارة الإستراتيجية والمخاطر في "معادن" نواف مرسي.
وتطرقت الجلسة لمراحل استكشاف المعادن، وإستراتيجية الاستثمار فيها، خاصة في قطاعات الذهب والمعادن المصاحبة لها؛ وذلك بما يلامس تطلعات رؤية المملكة 2030.
وعقدت الجلسة الأولى التي تركزت في الاستثمار في الريادة التقنية؛ بمشاركة رئيس مجلس إدارة "سفراء رياديون" المتخصّص في هندسة نظم الاتصالات الفضائية الدكتور فارس المالكي؛ والمتخصّصة في هندسة الحاسب الآلي الدكتورة هناء مجلد؛ ورائد الأعمال ومؤسّس منصة هواية الدكتور عبدالله باقاسه؛ والمتخصّصة في إدارة نظم ذكاء الأعمال الدكتورة منى اليامي.
وشجعت هذه الجلسة على الاستثمار في محافظة الطائف؛ وتحفيز التوصل إلى تقنيات رائدة ومتطورة ذات إمكانات تطبيقية واعدة، وتشجع الباحثين على تحويل نتائج أبحاثهم إلى حلول تطبيقية للارتقاء بمستوى الجاهزية التقنية والتسويقية بالمملكة.