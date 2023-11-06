"تقنيات وتسويق".. منتدى الطائف للاستثمار يفتح آفاق التعدين بالمحافظة ومستقبله

تناولت جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الطائف للاستثمار، اليوم؛ استشراف مستقبل التعدين في الطائف، قدّمها مدير إدارة الإستراتيجية والمخاطر في "معادن" نواف مرسي.