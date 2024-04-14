"الثورة الصناعية الرابعة" يناقش مستقبل تقنيات الكم في المملكة ودور التعليم والتوعية في تبنيها

ويستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان "صعود الاقتصاد الكمي - وتداعياته على المملكة"، الطرق التي يمكن للمملكة من خلالها أن تتبوأ مكانة متقدمة كدولة رائدة في التقنيات الناشئة، والتأكيد على الإمكانات الهائلة للحوسبة الكمية في تسريع الابتكار والأبحاث في الصناعات الرئيسية، وكيف يمكن للمملكة أن تصبح من أوائل الدول المُتبنيّة لتلك التقنيات، مما يُتيح للشركات ميزة تنافسية في استخدام الحوسبة الكمية، إضافة إلى إنشاء نظام بيئي كمي لجذب المستثمرين العالميين وأفضل المواهب، وتسخير التقنيات الكمية لمواجهة التحديات الوطنية.