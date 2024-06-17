البواني راعياً رئيساً لبرنامج عون في موسم الحج

ويهدف برنامج عون الذي قامت البواني برعايته ضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تضطلع بها إلى الاستعانة بفرق تطوعية مؤهلة ومدربة واحترافية لمساعدة حجاج بيت الله لأداء فريضة الحج بكل يسرٍ وسهولة، حيث يعزّز العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله دور الشباب السعودي من الجنسين في خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسين وقتهم وجهدهم لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم والعون لمن يحتاجها من الحجاج بشكل احترافي ومنظم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، طبقاً لما نصت عليه رؤية المملكة 2030.