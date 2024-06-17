البواني راعياً رئيساً لبرنامج عون في موسم الحج

شاركت البواني القابضة بوصفها راعياً رئيساً لبرنامج (عون) الذي يهدف إلى تقديم خدمات تطوعية احترافية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج للعام 2024، لتيسير أداء الشعائر والنسك بكل يسر وسهولة، كما قامت "البواني" بتوزيع عدد كبير من المظلات للحجاج عبر تشكيل خمس فرق تطوعية محترفة يبلغ عدد أفرادها 500 متطوع أدوا مهامهم بنجاح تجاه جموع الحجاج في بيت الله الحرام.
ويهدف برنامج عون الذي قامت البواني برعايته ضمن مسؤوليتها الاجتماعية التي تضطلع بها إلى الاستعانة بفرق تطوعية مؤهلة ومدربة واحترافية لمساعدة حجاج بيت الله لأداء فريضة الحج بكل يسرٍ وسهولة، حيث يعزّز العمل التطوعي في الحج بكافة صوره وأشكاله دور الشباب السعودي من الجنسين في خدمة ضيوف الرحمن؛ مكرسين وقتهم وجهدهم لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم والعون لمن يحتاجها من الحجاج بشكل احترافي ومنظم بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، طبقاً لما نصت عليه رؤية المملكة 2030.
كما يهدف برنامج عون إلى تقديم خدمات مساندة مميزة ومساعدة الحجاج لأداء المناسك بكل يسر وسهولة عن طريق المتطوع وتفعيل ثقافة التطوع وتسخيرها لخدمة حجاج بيت الله والمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والارتقاء بقدرات وإمكانيات الشباب السعودي من الجنسين وجعلهم نموذجاً مميزاً للتطوع.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى تحفيز المشاركة بين الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة بهدف خدمة المجتمع.
وجاءت مشاركة (البواني) بوصفها راعياً رئيساً لبرنامج عون ضمن اهتمام الشركة بالمناسبات الدينية والاجتماعية والثقافية والشبابية التي تنسجم مع اهتمام الشركة الذي تضطلع فيه بدور كبير وحيوي انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية.