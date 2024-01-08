كيف تزيل سُمية مواقع التواصل؟.. استشاري نفسي يحذّر من فيديوهات المشاهير والانتحار!

وفي التفاصيل، قال "العقيل" في لقائه مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "دائمًا الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي -خصوصًا المشاهير- يُظهرون الجانب المثالي؛ وبالتالي عندما يرى شخص حياة أسرية مثالية ويشعر أن عنده نقصًا في أحد جوانبها؛ يبدأ يلاحظ معاملة الأب لأبنائه بطريقة لطيفة جدًّا، ويقارنها بتصرفات والده والتي قد يكون بها في بعض الأحيان قسوة، لكن في الواقع هذا المقطع الذي شاهده مجتزأ ويمكن أن يكون مبنيًّا على سيناريو متفق عليه.