الأول على مستوى السعودية.. انطلاق هاكاثون "تكنولوجيا الأزياء" بجدة

نفذت الكلية التقنية للبنات بجدة بإطلاق فعاليات هاكاثون تكنولوجيا الأزياء اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مرعي القرني، وتحت إشراف الإدارة العامة لأنشطة المتدربين ودعم صندوق المتدربين الرئيس.
ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية ويتضمن معرض مصاحب وجلسات استشارية وورش عمل لمركز البحث والابتكار التقني وتنظيم زيارات مدرسية.
وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة عفراء اللياتي بأن هاكاثون تكنولوجيا الأزياء (تكنوفاشن) هو حدث تقني يمتد لمدة ثلاث أيام يجمع مجموعة من متدربات ومتدربي وخريجين الكليات التقنية وطلاب وطالبات وخريجين الجامعات في مجال الأزياء والتكنولوجيا.
حيث سيعملوا على حل بعض التحديات المحددة في المجال في غضون فترة زمنية قصيرة. وسيعمل المشاركون في مجموعات صغيرة وفي بيئة عمل تشجع التفكير الإبداعي وإنتاج مفاهيم وأفكار ونماذج جديدة مبتكرة.
وأشارت "اللياتي" بأن هاكثون الأزياء يهدف إلى استقطاب المواهب السعودية المبدعة في صناعة الأزياء من متدربات ومتدربي وخريجين الكليات التقنية وطالبات وطلاب وخريجين الجامعات بمناطق المملكة للمنافسة على إيجاد حلول مبتكرة وتطوير مهارات علمية ومواكبة رؤيتنا الطموحة.
وأضافت بأن للهاكاثون ثلاثة مسارات: مسار الاستدامة، مسار الحلول التقنية ومسار الملابس التقليدية، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هم السعوديون من متدربات ومتدربي والخريجين من الكليات التقنية وطلاب وطالبات والخريجين من الجامعات تخصص تصميم وصناعة الأزياء والحاسب والبرمجيات أو التخصصات ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الأزياء على مستوى المملكة.