الأول على مستوى السعودية.. انطلاق هاكاثون "تكنولوجيا الأزياء" بجدة

وأضافت بأن للهاكاثون ثلاثة مسارات: مسار الاستدامة، مسار الحلول التقنية ومسار الملابس التقليدية، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة هم السعوديون من متدربات ومتدربي والخريجين من الكليات التقنية وطلاب وطالبات والخريجين من الجامعات تخصص تصميم وصناعة الأزياء والحاسب والبرمجيات أو التخصصات ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الأزياء على مستوى المملكة.