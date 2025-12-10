بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر روبوتًا بـ83 دولارًا لدعم أطفال السرطان نفسيًا وتعليميًا

كشفت الطالبة جنان بن ثابت، من كلية علوم الحاسب بجامعة دار الحكمة، عن ابتكار روبوت تعليمي تفاعلي منخفض التكلفة، يهدف إلى تخفيف الألم النفسي والشعور بالوحدة لدى الأطفال المصابين بالسرطان، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد بطريقة تفاعلية.
وجاء الكشف عن الابتكار على هامش مشاركة الطالبة في منافسات التحدي العالمي للروبوتات GRC 2025، التي أُقيمت في الكلية التقنية بالرياض، بمشاركة 750 متسابقًا من 6 دول عربية، ضمن فعاليات استمرت يومين وشهدت ابتكارات تقنية واعدة.
وأوضحت بن ثابت في حديثها لـ"سبق" أن فكرة الروبوت، الذي أُطلق عليه اسم Chromabot، جاءت بعد الاطلاع على دراسات أظهرت أن الأطفال المصابين بالسرطان قد يقضون أكثر من 150 يومًا بعيدًا عن المدرسة بسبب العلاج الكيميائي، ما يترك أثرًا نفسيًا عميقًا وشعورًا بالوحدة والعزلة.
وأضافت أن الحلول المتوفرة عالميًا باهظة الثمن، إذ تبدأ أسعارها من نحو 2500 دولار، وهو ما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر، مشيرة إلى أن هذا الواقع ألهمها وفريق العمل لتطوير فكرة جديدة ومبتكرة بتكلفة بسيطة.
ويعتمد الروبوت على حساسات ألوان كوسيلة للتحكم، ويتكوّن من إلكترونيات بسيطة، وعجلات، و"عيون" عبارة عن حساسات ترصد الألوان المعروضة على الشاشة وتحوّلها إلى حركة. كما يضم "يدًا" لرفعها والمشاركة داخل الفصل، ويتحكم فيه الطفل المريض عن بُعد من غرفته باستخدام جهاز لوحي أو هاتف جوال.
ويظهر وجه الطفل على جهاز لوحي مثبت في مقدمة الروبوت، الذي يتنقّل داخل الفصل الدراسي باستخدام أزرار مخصصة، بينما تتيح كاميرا الآيباد والميكروفون التفاعل المباشر مع الزملاء والمشاركة في المجموعات كأنه حاضر جسديًا.
وبيّنت بن ثابت أن النموذج الأوّلي تم تطويره باستخدام أدوات بسيطة وطباعة ثلاثية الأبعاد، وبلغت تكلفة تصنيعه نحو 63 دولارًا فقط، بينما يُقترح طرحه للبيع بسعر لا يتجاوز 83 دولارًا.
وأكدت أن المشروع قابل للتطوير مستقبلًا بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وزيادة التفاعل، مع تصميم يُراعي الفئة العمرية المستهدفة. كما عبّرت عن أملها في طرح Chromabot تجاريًا بحلول عام 2026، ليكون وسيلة فعّالة وميسّرة لتخفيف معاناة أطفال السرطان، ومنحهم حقهم في التعليم والتواصل المدرسي.