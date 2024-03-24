محليات

دوريات مجاهدي جدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات مجاهدي جدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
الإدارة العامة للمجاهدين
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين
مادة الحشيش المخدر

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