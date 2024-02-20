"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة شبورة مائية على الطائف والهدا والشعيبة والقنفذة والليث، وضبابًا على الشفا وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.