"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وضباب مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشمالية والشرقية وعسير والباحة وجازان والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة شبورة مائية على الطائف والهدا والشعيبة والقنفذة والليث، وضبابًا على الشفا وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد المنطقة شبورة مائية على العقيق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتشهد شبورة مائية على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة جازان ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد شبورة مائية على النعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباب مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف. وتشهد شبورة مائية على العويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.