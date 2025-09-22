رسمياً.. "ستانفورد" تُصنّف البروفيسور "العنزي" ضمن أفضل 2% عالميًا

ونشر العنزي أكثر من 200 بحث محكّم في مجلات علمية عالمية، وألف 15 كتابًا متخصصًا في مجالات السرطان والحساسية والمناعة، إضافة إلى عمله استشاريًا متعاونًا في عدة مستشفيات داخل المملكة، وزياراته البحثية لمختبرات عالمية بارزة، مثل مايو كلينك، وجورجيا تك، ومعهد أمراض القلب والرئة في لندن، كما حصد جوائز علمية وطبية محلية ودولية.