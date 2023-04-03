في ظل تسخير كافة الإمكانيات.. مواقف مكتملة الخدمات لمركبات المعتمرين في رمضان

وجهّزت الأمانة جميع مرافق تلك المواقف، حيث يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية ونوه؛ بأن الأمانة تشارك في اللجنة المُشكلة من مندوبين من المرور، ووزارة النقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وذلك لمتابعة تشغيل هذه المواقف خلال الموسم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى مواقف النقل العام الموجودة داخل مكة المكرمة وحول المسجد الحرام، مثل موقف الرصيفة والشهداء، والقشلة، والعزيزية، وموقف كدي.