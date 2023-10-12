حرفي بريطاني ينقل تجربته بصناعة القفازات الفاخرة في معرض الصقور والصيد

برز جناح صانع القفازات البريطاني "كالفين كروسمان" وسط المشاركات الدولية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية، مصنوعة من جلود فاخرة، بتفصيل دقيق مريح للصقارين، وذلك من خبرته التي اكتسبها على مدى 20 عامًا.
وأوضح "كروسمان" أنه يستخدم أنواعًا عدة من الجلود، حصل عليها من الهنود الحمر في الولايات المتحدة الذين يحتفظون بجلود حيواناتهم بعد موتها، إضافة لجلود أخرى يستخدمها في تبطين القفازات، مع حرصه على عدم إضافة أي مواد كيميائية.
وأشاد بالإقبال الكبير على المعرض طوال أيامه، الذي أكّد له أن الصقارة من الهوايات المحبّبة في المملكة، مستشهدًا بالفئات العمرية المتنوعة للزوار الذين يستفسرون عن منتجاته.
وقال: "لفت نظري المساحة الكبيرة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وما تضمّنه من أجنحة متعددة، جمعت العديد من المجالات المعنية بالدرجة الأولى بالصقارة، إضافة إلى الأركان الخاصة بتجهيز السيارات بالأدوات اللازمة للرحلات البرية، بكافة المعدات الخاصة بالتخييم".
وأضاف صانع القفازات البريطاني: "أنه يعد متحف "شلايل" في المعرض، ركنًا مهمًّا يختصر الكثير على الزوار، وذلك من خلال ما يوفره من معلومات ثرية، عبر تجربة رقمية عن دورة حياة الصقر، وأنواع ريشه، والبرقع والأدوات، والاطلاع على المعدات المستخدمة للصيد بالصقور ورعايتها".
وذكر أنه اكتسب من زيارته الأولى للمملكة خبرات عدة من خلال احتكاكه بالصقارين والمهتمين الذين توافدوا على المعرض من كل بقاع العالم، مشيرًا إلى أن هناك تشاركًا في العديد من الممارسات بين الصقارين في بريطانيا والمملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، يستقبل زواره يوميًّا خلال الساعات "4 - 11 مساءً"، متيحًا الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.