حرفي بريطاني ينقل تجربته بصناعة القفازات الفاخرة في معرض الصقور والصيد

وذكر أنه اكتسب من زيارته الأولى للمملكة خبرات عدة من خلال احتكاكه بالصقارين والمهتمين الذين توافدوا على المعرض من كل بقاع العالم، مشيرًا إلى أن هناك تشاركًا في العديد من الممارسات بين الصقارين في بريطانيا والمملكة العربية السعودية.