"تعليم الطائف" تحتضن 28 عملاً ريادياً في معرض ريادة الأعمال

من جانبه، أكد المساعد للشؤون التعليمية الدكتور ساعد الثبيتي، على أهمية مثل هذه المعارض في صقل مهارات الطلاب والطالبات وإثراء معرفتهم بريادة الأعمال وتهيئتهم للدخول في سوق العمل، خصوصاً في ظل المشاريع العديدة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لكل من شارك ونظم هذه المعرض ولجميع اللجان العاملة من البنين والبنات. منوهاً بأهمية استثمار الإمكانات المجتمعية، لتحقيق الأهداف المرجوة في أجيال المستقبل .