"تعليم الطائف" تحتضن 28 عملاً ريادياً في معرض ريادة الأعمال

دشّن اليوم المساعد للشؤون التعليمية بنين بتعليم الطائف الدكتور ساعد الثبيتي معرض ريادة الأعمال والاستثمار 2022، والذي يحتضن بين أرجائه 28 عملاً ريادياً للطلاب والطالبات من الفائزين والفائزات بالأولمبياد الوطني لريادة الأعمال في المحافظة، بتنظيم من إدارتي النشاط الطلابي بنين وبنات، وبحضور المساعد للخدمات المساندة وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة ومكاتب التعليم والمدارس .
وشهد المعرض تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية والتربية الخاصة والمدارس الأهلية، حيث تم عرض 28 عملاً تسويقياً معتمداً من الوزارة للطلاب والطالبات، وتنوعت المشاريع الريادية على عدد من المجالات العلمية منها "الطبيب الطائر، سمكنا في دارنا، روبوت النايف رعاية النبات، المقصف الذكي، ربوت تعليمي، وغيرها .
ويعد المعرض مشروعًا توعويًا تثقيفيًا تنافسيًا يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والمجتمع التعليمي، ويهدف لنشر الوعي التسويقي لدى الطلاب والطالبات وتنمية المهارات المختلفة لديهم، وتشجيعهم على توليد الأفكار الريادية وتبادل الخبرات، وقصص النجاح ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والوعي المالي وتعزيز القيم والمهارات للطلاب وتهيئتهم لسوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتأصيلها لدى الطلاب والطالبات ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام خصص آخر يومين منها للبنات .
من جانبه، أكد المساعد للشؤون التعليمية الدكتور ساعد الثبيتي، على أهمية مثل هذه المعارض في صقل مهارات الطلاب والطالبات وإثراء معرفتهم بريادة الأعمال وتهيئتهم للدخول في سوق العمل، خصوصاً في ظل المشاريع العديدة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره لكل من شارك ونظم هذه المعرض ولجميع اللجان العاملة من البنين والبنات. منوهاً بأهمية استثمار الإمكانات المجتمعية، لتحقيق الأهداف المرجوة في أجيال المستقبل .