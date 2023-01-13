البرتقال أبرزها.. 200 ألف شجرة حمضيات تُثري سهول وأودية العلا

وتحوي سهول وأودية محافظة العلا نحو أكثر من 200 ألف شجرة حمضيات، على مساحة 800 هكتار، وهي ثاني أهم محصول فاكهة بعد نخيل التمر، وتنتج سنويًّا 15 ألف طن، وهو ما يمثل 30% من إجمالي إنتاج المملكة من الحمضيات المتنوعة؛ وفق الإحصائية التقريبية التي أصدرتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.