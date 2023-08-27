مكة.. تدخُّل عاجل يُنقذ حياة يمنية ستينية من "نزيف دماغي حاد"

وقام الفريق الطبي المكوّن من مركز العلوم العصبية والأشعة التداخلية العصبية والتخدير والتمريض بتجهيز المريضة وإخضاعها لعملية عاجلة تمثلت في تركيب دعامة بالأوعية الدموية بالدماغ، ونقلها إلى العناية المركّزة ومتابعة حالتها وتزويدها بالعلاجات اللازمة، حيث تماثلت للشفاء واستجابت للعلاج واستطاعت تحريك أطرافها، وتمكنت من المشي حتى لحظة خروجها، وهي تتمتع بالصحة والعافية.