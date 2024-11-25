اتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة وطاجيكستان

وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة الرياض، بحضور النائب الأول لرئيس وزراء طاجيكستان حاكم خالق زاده, ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.