محمد بن عبدالرحمن يثمن إعلان ولي العهد إطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميًّا في الرياض

ثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، اليوم، من إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، التي تهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًّا في مدينة الرياض.
وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن: "ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء امتداد للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة من قائد الرؤية سمو ولي العهد، ومحققًا للخطط المستقبلية والرؤى الإستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة".
وأكد أن هذا المشروع الفريد من نوعه سيعزّز من مكانة العاصمة، وسيضيف معلمًا حضاريًّا وعالميًّا للرياض، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمّه من تصاميم فريدة، وتطبيق لمعايير الاستدامة، وتقنيات عالمية مبتكرة، واحتوائه على مشروعات مختلفة ومناطق جذب استثماري وثقافي وتعليمي وتقني فريدة، وسيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.