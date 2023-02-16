محمد بن عبدالرحمن يثمن إعلان ولي العهد إطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر "داون تاون" حديث عالميًّا في الرياض

وأكد أن هذا المشروع الفريد من نوعه سيعزّز من مكانة العاصمة، وسيضيف معلمًا حضاريًّا وعالميًّا للرياض، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمّه من تصاميم فريدة، وتطبيق لمعايير الاستدامة، وتقنيات عالمية مبتكرة، واحتوائه على مشروعات مختلفة ومناطق جذب استثماري وثقافي وتعليمي وتقني فريدة، وسيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.