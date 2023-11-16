بواسطة تقنية التدخل المحدود.. مجمع عبدالله الطبي بجدة ينهي معاناة خمسينية بجراحة نوعية

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إجراء عملية جراحية نوعية لخمسينية عبر تقنية التدخل المحدود، حيث تَمَكّن -بفضل الله- فريق طبي مختص في جراحات المخ والأعصاب من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 57 عامًا، بعملية تثبيت للفقرات عبر تقنية التدخل المحدود بفتحات جراحية 1 سنتيمتر.
وأوضح المجمع أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ والحوادث بالمجمع الطبي وهي تعاني من كسر في العمود الفقري إثر انزلاق حاد قد تعرضت له، أدى إلى عدم قدرتها على المشي، وبعد مناظرة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحوص الإشعاعية التصويرية بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي التي بيّنت نتائجُها وجود كسر وانضغاط في الفقرة القطنية الأولى، الأمر الذي استدعى من أطباء جراحة العمود الفقري دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية.
وأشار إلى أن الفريق المعالج للحالة قرر التدخل الجراحي النوعي عبر تجهيز الحالة ونقلها إلى غرف العمليات؛ لتثبيت الفقرات عبر تقنية التدخل المحدود بفتحات جراحية 1 سنتيمتر، حيث استغرقت العملية ساعتين وتكللت بالنجاح التام دون حدوث مضاعفات ولله الحمد، وجرى نقل المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الصحية لها حتى استقرار حالتها الصحية؛ وبدأت مع اليوم الثاني من العملية في التحرك والمشي والعودة لحياتها الطبيعية، وفي اليوم الثالث غادرت المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أن قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أجرى 209 عمليات خلال النصف الأول من عام 2023م.