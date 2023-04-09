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وزير "الإسلامية" من مكة: لا ترحموا ضعفاء النفوس المعتدين على كهرباء ومياه المساجد

خلال لقائه المسؤولين عن التعديات على أملاك المساجد
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

حثّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ منسوبي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على مضاعفة الجهود في مراقبة الجوامع والمساجد وقطع الطريق على المعتدين على كهرباء ومياه المساجد.

جاء ذلك خلال لقائه المسؤولين عن التعديات على أملاك المساجد أثناء زيارته لفرع منطقة مكة المكرمة لتدشين عدد من المشاريع التقنية.

وقال وزير الشؤون الإسلامية: ادفعوا ضعفاء النفوس الذين لا مبدأ عندهم ولا ضمير يتطاولون على سرقة الكهرباء والمياه من المساجد بدلاً من دعمها لا ترحموهم، واقطعوا الطريق عنهم والرفع للجهات المعنية؛ لإكمال الإجراءات اللازمة.

الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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