وزير "الإسلامية" من مكة: لا ترحموا ضعفاء النفوس المعتدين على كهرباء ومياه المساجد

وقال وزير الشؤون الإسلامية: ادفعوا ضعفاء النفوس الذين لا مبدأ عندهم ولا ضمير يتطاولون على سرقة الكهرباء والمياه من المساجد بدلاً من دعمها لا ترحموهم، واقطعوا الطريق عنهم والرفع للجهات المعنية؛ لإكمال الإجراءات اللازمة.