الدفاع المدني يحذر من "5 مخاطر قاتلة" لاستخدام الفحم والحطب داخل المنازل

وأوضح أن من أبرز إجراءات السلامة إبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن مصادر النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بمواقد التدفئة، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سلامتهم.