شاهد.. إنجاز 92% من أعمال تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية

وبيّنت الأمانة أن قيمة المشروع بلغ نحو 273 مليون ريال، وينفذ على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول 2.7 كيلومتر، ويحتوي على "ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسار للدراجات وشواطئ رملية ومواقف للسيارات؛ إضافة إلى سقالة بحرية ومبان خدمية واستثمارية وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول"، كما ستتضمن تجهيزات المشروع توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.