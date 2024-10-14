السوق العائم في "بوليفارد وورلد" إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض

وقد وصل إجمالي مناطق "بوليفارد وورلد" في موسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة إلى 22 منطقة، تُمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، إضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلاً تجاريًّا؛ وذلك بعد إجراء تحديثات عدة، تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 في المئة، مع إضافة خمس مناطق جديدة، هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا وكورشوفيل.