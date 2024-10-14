السوق العائم في "بوليفارد وورلد" إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض
يُشكِّل السوق العائم في منطقة بوليفارد وورلد، الذي يبدأ استقبال الجمهور يوميًّا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض؛ إذ يقدم تجربة تسوُّق فريدة، تربط الزوار بشرق آسيا مباشرة من قلب العاصمة الرياض.
ويضم السوق العديد من الأجنحة التي تعرض مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات والمنتجات الحرفية؛ ما يجعل الزوار يعيشون أجواء آسيوية أصيلة وسط الرياض.
والسوق العائم يتصل بالمنطقة الآسيوية عبر جسر معلق، يتيح للزوار الاستمتاع بمناظر بانورامية للمناطق العالمية المختلفة في بوليفارد وورلد؛ ما يعزز من جمالية التجربة، ويمنحهم فرصة للاستمتاع بتسوُّق وتجارب ترفيهية مميزة.
ويُعدُّ السوق العائم وجهة لا غنى عنها للراغبين في الاستمتاع بتجربة فريدة، تجمع بين التسوق والترفيه في أجواء مستوحاة من الشرق الآسيوي.
وقد وصل إجمالي مناطق "بوليفارد وورلد" في موسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة إلى 22 منطقة، تُمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، إضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلاً تجاريًّا؛ وذلك بعد إجراء تحديثات عدة، تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 في المئة، مع إضافة خمس مناطق جديدة، هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا وكورشوفيل.
كما تم تطوير مناطق مصر، إسبانيا وإيطاليا في "بوليفارد وورلد"، مع إضافة 21 فعالية جديدة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عروض مسرحية وجولات استعراضية من دول عدة حول العالم؛ ما يُعزِّز من جاذبية هذه المنطقة كوجهة ترفيهية مميزة.