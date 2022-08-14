يستمر 5 أيام…انطلاق المعسكر الكشفي الأول للفتيات بعسير

وأضاف الدكتور العمري أن المعسكر يشتمل على خمسة مسارات كشفية "رياضية، وترفيهية، وتدريبية، وتثقيفية، وبيئية"، تحوي سبعة عشر برنامجًا أبرزها: الرياضة الصباحية، والهايكنج، وفنون ومهارات الألعاب الرياضية، والمسابقات الحركية، وحفل السمر، والتخييم، والطهي الخلوي، ورحلة كشفية أثرية، ودورة في الإسعافات الأولية، وأنواع الحبال، ونشيد فتيات التعليم، وإدارة الحشود، والأمن السيبراني، والاحتفالات الكشفية، والتقاليد الكشفية، وغراس يدي نماء وطني، وأنواع الحرائق.