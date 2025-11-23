وزارة الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم رباعية مع «ستيلانتيس» و«بترومين» لتأسيس مشروع لتصنيع المركبات ودعم توطين صناعة السيارات

وفي تعليقه على توقيع المذكرة، قال سعادة الدكتور عبد الله الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار:" نهنئ شركاءنا على توقيع مذكرة التفاهم التي تمهّد الطريق لشراكة استثمارية متميزة، تعكس جاذبية المملكة كوجهة رائدة للاستثمارات العالمية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصناعي. إن مذكرة التفاهم مع شركة ستيلانتيس، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وبالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة، شركة بترومين، تؤكد نجاح جهود المملكة – ممثلة بوزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتنمية الصناعية والجهات ذات العلاقة – في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع تصنيع السيارات.