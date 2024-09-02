وزارة الصناعة تُطلق ترخيص "استشاري مطوّر مصانع" لتحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت الصناعية

وتُصدر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطوّر المصانع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحدّدها متطلبات الترخيص.