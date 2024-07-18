نائب وزير الخارجية يستقبل سفراء إسبانيا وأمريكا وقبرص لدى المملكة

استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي سيرا.
كما استقبل، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة السيد مايكل أليكسيوس فيدونس.
واستقبل "الخريجي" في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني.
وجرى خلال الاستقبال في اللقاءات الثلاثة، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاث، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.