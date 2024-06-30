جامعة الأمير سلطان: شهر رمضان إجازة دراسية للطلاب وهيئات التدريس العام المقبل

وأوضحت "الجامعة" أن التقويم الدراسي للعام الجامعي 1447-1446هـ (2025-2024 م)، وقد تم تصميم التقويم بحيث يكون كامل شهر رمضان المبارك إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحيث تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.