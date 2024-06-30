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جامعة الأمير سلطان: شهر رمضان إجازة دراسية للطلاب وهيئات التدريس العام المقبل

كشفت بأن اختبارات الفصل الثاني الختامية تنتهي قبل بدء إجازة عيد الأضحى
جامعة الأمير سلطان: شهر رمضان إجازة دراسية للطلاب وهيئات التدريس العام المقبل

اعتمدت جامعة الأمير سلطان، التقويم الدراسي للعام الجامعي القادم، حيث تضمن إجازة لكامل شهر رمضان المبارك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت "الجامعة" أن التقويم الدراسي للعام الجامعي 1447-1446هـ (2025-2024 م)، وقد تم تصميم التقويم بحيث يكون كامل شهر رمضان المبارك إجازة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحيث تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني النهائية قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

بدوره، أوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني، بأن التقويم المعتمد يراعي المتطلبات النظامية للدراسة الجامعية في فصلين دراسيين، كما يراعي الإجازات الرسمية والمطولة، والمدة النظامية (15) أسبوع لكل فصل دراسي.

شهر رمضان
جامعة الأمير سلطان

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