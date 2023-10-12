"أمين الطائف" يستعرض الاستعدادات الميدانية وخطة الطوارئ لاحتواء الحالات المطرية خلال العام

بحَث أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي مع الوكلاء ومديري العموم والمختصين بالأمانة، الاستعدادات الميدانية والخطط المعتمدة لاحتواء الحالات المطرية، كما تم استعراض خطة الطوارئ لعام 1445هـ، ومنجزات مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
ووجّه "الرحيلي" بتعزيز التعاون المشترك مع القطاعات ذات العلاقة لضمان سلامة الأهالي والزوار خلال موسم الأمطار، وتم خلال اللقاء الذي جرى بمكتب الأمين في النسيم، تفعيل جهود الأمانة وبلدياتها الفرعية (11 بلدية فرعية ومكتب خدمات بلدية)، إلى جانب الوكالات في تنفيذ الخطة وفق آليات متكاملة للتخطيط والإعداد الأمثل ميدانيًّا، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للحد من مخاطر الأمطار والسيول ورفع مستوى الوعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الإطار المعمول به للحد من مخاطر الأمطار والسيول، وأهمية تنفيذ استراتيجيات التأهب الاستباقي والمتمثلة في الحماية وفق الظواهر البيئية المحتمل حدوثها، والتخفيف من آثارها، وما يشمله من خطط للطوارئ.. وتم التطرق إلى الجهود الاستباقية التي تبذلها الأمانة في المراقبة والرصد والمتابعة، ودعم تنفيذ الأعمال الميدانية للاستجابة والسيطرة، والتنسيق التكاملي مع جهات الاختصاص للاستعداد ورفع درجة الجاهزية والتأهب لمواجهة الأمطار والسيول واحتواء آثارها.
واطلع الاجتماع على ما تقوم به الأمانة من التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث ومتابعة التنبيهات اللحظية، ووضع المضخات والمعدات والأفراد في حالة الجاهزية التامة لأي طارئ، ووضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة، وتنفيذ الخطة الميدانية الاستباقية لضمان التعامل الأمثل مع آثار الأمطار المتوقعة، وتوجيه جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة والتنسيق الفعال حيال الحالات المطرية المتوقعة.