"أمين الطائف" يستعرض الاستعدادات الميدانية وخطة الطوارئ لاحتواء الحالات المطرية خلال العام

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإطار المعمول به للحد من مخاطر الأمطار والسيول، وأهمية تنفيذ استراتيجيات التأهب الاستباقي والمتمثلة في الحماية وفق الظواهر البيئية المحتمل حدوثها، والتخفيف من آثارها، وما يشمله من خطط للطوارئ.. وتم التطرق إلى الجهود الاستباقية التي تبذلها الأمانة في المراقبة والرصد والمتابعة، ودعم تنفيذ الأعمال الميدانية للاستجابة والسيطرة، والتنسيق التكاملي مع جهات الاختصاص للاستعداد ورفع درجة الجاهزية والتأهب لمواجهة الأمطار والسيول واحتواء آثارها.