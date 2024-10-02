"محنشي" يعيد تعريف التنافس بين جماهير الكرة ببحث أكاديمي

وفي ختام حديثه، شدد الباحث فيصل محنشي، على أهمية إحداث تغيير دائم في صناعة الرياضة، قائلًا: أسعى إلى تحقيق تغيير حقيقي لأنني أؤمن بأن الرياضة لها تأثير هائل على المجتمعات، من خلال تقليص السلوكيات السلبية بين الجماهير وتعزيز الروابط الإيجابية بينهم، سأساهم مباشرة في تطوير بيئة رياضية أكثر انسجامًا وتآلفًا؛ مما سيعزز بلا شك الدور الإيجابي للرياضة في المجتمع.