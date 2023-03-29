تجاوباً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدسة" توجه مالك قطعة أرض بإزالة التشوه البصري

وجهت أمانة العاصمة المقدسة صاحب إحدى الأراضي بإيقاف العمل في الموقع وذلك بعد تأمينه وإزالة التشوه البصري من القطع الصخرية في تجاوب مع "سبق" بعد تقريرها بعنوان "شاهد... تشوه بصري مستمر لأسبوع على طريق رئيس في خضراء مكة"
وتفصيلاً، قال مدير الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح الدهاس: نشكر لكم اهتمامكم بكل ما يتعلق بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
وأضاف: تم رفع القطع الصخري وتنظيف الموقع وإشعار صاحب الأرض بعدم العمل إلا بعد تأمين الموقع بوسائل السلامة وعمل حواجز حماية أثناء العمل وتجري المتابعة واتخاذ اللازم حياله.