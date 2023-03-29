تجاوباً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدسة" توجه مالك قطعة أرض بإزالة التشوه البصري

وجهت أمانة العاصمة المقدسة صاحب إحدى الأراضي بإيقاف العمل في الموقع وذلك بعد تأمينه وإزالة التشوه البصري من القطع الصخرية في تجاوب مع "سبق" بعد تقريرها بعنوان "شاهد... تشوه بصري مستمر لأسبوع على طريق رئيس في خضراء مكة"