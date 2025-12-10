نائب أمير مكة: خدمة المقدسات وقاصديها على هرم أولويات المملكة منذ التأسيس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا بالغًا، وجعلت هذه الخدمة في قمة أولوياتها.