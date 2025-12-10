نائب أمير مكة: خدمة المقدسات وقاصديها على هرم أولويات المملكة منذ التأسيس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا بالغًا، وجعلت هذه الخدمة في قمة أولوياتها.
وأوضح سموه أن العناية لم تقتصر على التوسعات والمشاريع الكبرى فقط، بل شملت أدق التفاصيل التي تمسّ راحة الحجاج والمعتمرين، بما يمكّنهم من أداء عباداتهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
وشدد الأمير سعود بن مشعل على أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – ستواصل هذا النهج المبارك، انطلاقًا من استشعارها لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وشرف الخدمة التي اختصّها الله بها في رعاية الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعًا بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، اطّلع فيه على أبرز الأعمال والبرامج التشغيلية والخدمات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات التطويرية للهيئة، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تزايد أعداد القاصدين ويحقق تطلعات القيادة.