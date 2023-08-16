إطلاق مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني "قيادة القوات البرية الملكية السعودية" بالرياض

يشار إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالى 26 مليون كيلو واط/ساعة سنويًّا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالى 19 مليون كيلو واط ساعة سنويًّا، أي بنسبة خفض مُقَدّرة بـ24% تقريبًا، ووفقًا لأفضل أداء لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تُعادِل استهلاك أكثر من 10 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالى 3 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 62 ألف شتلة سنويًّا.