ليست عبثًا أو ترفًا.. 5 مطالب يثبت بها "المسند" أهمية "مبادرة السعودية الخضراء"

وأكد "المسند"، أن #رؤية_المملكة_2030 لم تكن أحادية الاتجاه، بل هي جرعة شاملة كاملة، لتتمم ما كنا عليه من إيجابيات وإنجازات، ولتصحح في حياتنا بعض التصرفات والسلبيات، ومنها علاقتنا بالبيئة من حولنا، فحاجتنا للتشجير والتخضير ملحة في ضوء الاحترار العالمي والتغير المناخي.