ليست عبثًا أو ترفًا.. 5 مطالب يثبت بها "المسند" أهمية "مبادرة السعودية الخضراء"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن مبادرة السعودية الخضراء "مبادرة الـ10 مليار شجرة" ليست عبثاً حضرياً، أو ترفاً تنموياً، أو شكلاً دعائياً.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مبادرة السعودية الخضراء استجابة طبيعية لمطلب شرعي "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان له به صدقةً"، وهي مطلب وطني: لإرادة الإدارة السعودية.
وأضاف: هي مطلب بيئي؛ فديارنا تقع في أجواء حارة، شحيحة الأمطار، قليلة الأشجار، وهي مطلب تنموي؛ حيث تكون رافداً لتعزيز جودة الحياة في بلادنا، ومطلبًا منطقيًا؛ فالناس تعشق الظلال والأشجار".
وأكد "المسند"، أن #رؤية_المملكة_2030 لم تكن أحادية الاتجاه، بل هي جرعة شاملة كاملة، لتتمم ما كنا عليه من إيجابيات وإنجازات، ولتصحح في حياتنا بعض التصرفات والسلبيات، ومنها علاقتنا بالبيئة من حولنا، فحاجتنا للتشجير والتخضير ملحة في ضوء الاحترار العالمي والتغير المناخي.