توزيع مقررات واستقبال وخطط.. مدارس عسير تفتح ذراعيها لـ 482 ألف طالب وطالبة

استقبلت 3600 مدرسة بتعليم منطقة عسير، اليوم، نحو 482 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ، وذلك ضمن خطط وزارة التعليم وشركائها؛ لإعداد وتأهيل أبناء وبنات الوطن في مجالات تعليمية حديثة ومواكبة للعصر.
وبدأت فرق العمل في تعليم عسير والإدارات التابعة لها في محافظات المنطقة أعمالها مبكراً؛ استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد بصيانة وتأهيل المدارس، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، من خلال توزيع المقررات الدراسية الجديدة، واستقبال الطلاب والطالبات وتعريفهم بخطط العام الدراسي الجديد.
وأوضح مدير عام التعليم في منطقة عسير فهد عقالا؛ أن تكامل الجهود بين عناصر ومكونات العملية التعليمية، وبين الأسرة والمدرسة، أسهم في انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، وسط توفير الإمكانات اللازمة، والحرص على الانتظام بشراكة فاعلة من أولياء الأمور ومديري ومديرات المدارس، مشيراً إلى أن العمل في الميدان التعليمي بالمنطقة يتم بشكل جاد لإيجاد مخرجات تربوية متميزة.