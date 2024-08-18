توزيع مقررات واستقبال وخطط.. مدارس عسير تفتح ذراعيها لـ 482 ألف طالب وطالبة

وأوضح مدير عام التعليم في منطقة عسير فهد عقالا؛ أن تكامل الجهود بين عناصر ومكونات العملية التعليمية، وبين الأسرة والمدرسة، أسهم في انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد، وسط توفير الإمكانات اللازمة، والحرص على الانتظام بشراكة فاعلة من أولياء الأمور ومديري ومديرات المدارس، مشيراً إلى أن العمل في الميدان التعليمي بالمنطقة يتم بشكل جاد لإيجاد مخرجات تربوية متميزة.