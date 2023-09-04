غرامة المتن 500 ريال.. ضبط 17 مواطنًا و5 مقيمين بمخالفات رعي في 4 محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (22) مخالفًا لنظام البيئة، و(17) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية اليمينة، ارتكبوا مخالفات رعي (620) متنًا من الإبل، و(150) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية؛ مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل هي غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.