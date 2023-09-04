غرامة المتن 500 ريال.. ضبط 17 مواطنًا و5 مقيمين بمخالفات رعي في 4 محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (22) مخالفًا لنظام البيئة، و(17) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية اليمينة، ارتكبوا مخالفات رعي (620) متنًا من الإبل، و(150) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية؛ مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل هي غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.