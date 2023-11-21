"المطرية الـ 4" تخف لكنها مستمرة.. "مناطق هطولات الثلاثاء" يوضحها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ رغم أنها تخف، مع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق بواقع درجتين إلى ثلاث درجات.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يتوقع استمرار فرصة الأمطار، اليوم الثلاثاء، على أجزاءٍ متفرقة من محافظات الرياض الغربية والجنوبية وأجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، والمنطقة الشرقية.
وأضاف: "تمتد الفرصة إلى الإمارات واليمن والبحرين وقطر بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد".