"المطرية الـ 4" تخف لكنها مستمرة.. "مناطق هطولات الثلاثاء" يوضحها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ رغم أنها تخف، مع انخفاض في الحرارة على معظم المناطق بواقع درجتين إلى ثلاث درجات.