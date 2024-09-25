في اجتماع "خارجية العشرين".. السعودية تدعو لإصلاح منظومة مجلس الأمن وتعزيز التعاون الدولي

وأكد وزير الخارجية الحاجة الماسة للتمسك بالنماذج الناجحة للعمل الجماعي، وأهمية السعي لتطوير وإصلاح المؤسسات الدولية.. وقال سموه: "إن تداعيات الحروب والصراعات السياسية تقوض جهود إرساء السلم والأمن الدوليَّين، وتُلقي بظلالها على سائر جوانب العمل متعدد الأطراف. وحينما تفشل هذه المؤسسات في القيام بواجباتها الأساسية تجاه هذه الأزمات يُشكّل ذلك فجوة في العمل الدولي، وأزمة ثقة؛ تنال من شرعيتها.. وهذا ما نشهده اليوم في تعاطي بعض المؤسسات الدولية مع الكارثة الإنسانية في فلسطين".