أمير القصيم يهنئ القيادة بنجاح زيارة ولي العهد للولايات المتحدة

وأشار إلى أن هذه الزيارة تُعد من أنجح الزيارات الدولية بين المملكة والولايات المتحدة، لما أثمرته من مكاسب وطنية مهمة، تمثلت في توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والتقنية، والطاقة، مما يعزز من موقع المملكة الدولي، ويدعم قوة اقتصادها، ويُرسّخ دورها الريادي إقليميًا وعالميًا.