أمير القصيم يهنئ القيادة بنجاح زيارة ولي العهد للولايات المتحدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة نجاح الزيارة الموفقة والتاريخية التي قام بها سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد سموه أن هذه الزيارة جاءت امتدادًا لما تحظى به المملكة من مكانة دولية رفيعة، وما يتمتع به سمو ولي العهد – حفظه الله – من حضور عالمي مؤثر ورؤية استراتيجية واضحة، كان لها أصداء واسعة على المستويين العالمي والإقليمي والداخلي، وشكّلت مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تُعد من أنجح الزيارات الدولية بين المملكة والولايات المتحدة، لما أثمرته من مكاسب وطنية مهمة، تمثلت في توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والتقنية، والطاقة، مما يعزز من موقع المملكة الدولي، ويدعم قوة اقتصادها، ويُرسّخ دورها الريادي إقليميًا وعالميًا.
واختتم سموه بأن هذه المنجزات تُعد ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وسعيها الدائم لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة المملكة بين دول العالم، سائلًا الله أن يديم على وطننا الأمن والتقدم والازدهار.