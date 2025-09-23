فهد العجلان: اليوم الوطني الـ95 محطة فخر وريادة سعودية

وأكد فهد العجلان على أن خطاب سمو ولي العهد الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يمثل رؤية مستقبلية تعزز مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية العالمية، فبجانب التحولات النوعية والإنجازات الكبرى التي تؤكد على ريادة المملكة وتنوع اقتصادها، واجتذابها للاستثمارات العالمية، إلا أن سموه لم يغفل البعد الاجتماعي، حيث أكد على أن هدف التنمية هو خدمة المواطن وزيادة دخله، وتحسين جودة الحياة، مشيداً بشفافية الخطاب في تناول التحديات كارتفاع أسعار العقار السكني، والإعلان عن سياسات واضحة لإعادة التوازن للقطاع وتوفير خيارات سكنية مناسبة، مما يؤكد على أن القيادة الحكيمة تستجيب لتطلعات المواطنين وتعمل على معالجة القضايا الملحة بشجاعة تحقق آمال وطموح الشعب السعودي الكريم