فهد العجلان: اليوم الوطني الـ95 محطة فخر وريادة سعودية

رفع المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العجلان، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- والشعب السعودي الكريم.
وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، قال العجلان: "إن رؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- تعكس فكره الثاقب، حيث أرسى بحكمته أسس دولة عصرية قوية، كما أن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- يواصل البناء على هذه الأسس، ليقود مسيرة التحول الطموحة التي تضع المملكة في صدارة الاقتصاد العالمي".
وأكد فهد العجلان على أن خطاب سمو ولي العهد الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يمثل رؤية مستقبلية تعزز مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية العالمية، فبجانب التحولات النوعية والإنجازات الكبرى التي تؤكد على ريادة المملكة وتنوع اقتصادها، واجتذابها للاستثمارات العالمية، إلا أن سموه لم يغفل البعد الاجتماعي، حيث أكد على أن هدف التنمية هو خدمة المواطن وزيادة دخله، وتحسين جودة الحياة، مشيداً بشفافية الخطاب في تناول التحديات كارتفاع أسعار العقار السكني، والإعلان عن سياسات واضحة لإعادة التوازن للقطاع وتوفير خيارات سكنية مناسبة، مما يؤكد على أن القيادة الحكيمة تستجيب لتطلعات المواطنين وتعمل على معالجة القضايا الملحة بشجاعة تحقق آمال وطموح الشعب السعودي الكريم
وأضاف العجلان أن القيادة الحكيمة لا تفكر فقط داخل الصندوق، بل تتبنى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة في صدارة الاقتصاد العالمي، فبينما تواصل المملكة تعزيز مكانتها في قطاعات الطاقة التقليدية، تسابق الزمن لترسيخ موقعها كقوة اقتصادية عظمى في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من التقدم الهائل في البنية التحتية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذه الرؤية قد حققت إنجازات نوعية غير مسبوقة، تجلت في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. فبجانب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار، تتجسد العبقرية في القرارات الرائدة التي تركز على تأهيل الكوادر الوطنية، عبر إدخال مناهج المنظومة السياحية في المراحل التعليمية، مثل الإرشاد، والضيافة، والفندقة، كما عملت المملكة على تنمية اللغات لدى الكوادر السعودية، مما يجعلهم قادرين على تعزيز المقاصد السياحية بمعلومات موثقة وثرية تبهر السائحين، وتترك لديهم انطباعاً عميقاً عن ثقافة المملكة وإرثها العظيم.
وختم العجلان تصريحه بالإشادة بما حققته المملكة في سعيها الدؤوب، حيث استمر الاقتصاد الرقمي في النمو، مساهماً في خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي، ومؤكداً أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
ودعا الله في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.