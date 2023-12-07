تشح الأمطار ويخرج البخار من الفم فجراً.. 9 خصائص للمربعانية يبرزها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن مع موسم المربعانية وتحديداً مع سطوع الشمس نهاراً وسكون الرياح، عادة ما يكون خارج المنازل أدفأ من داخلها.
ونصح، عبر حسابه على منصة "إكس"، بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ -نسبياً- إلى داخل المنازل، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً.
وأشار "المسند" إلى 9 من خصائص المربعانية، وقال: "تنخفض فيها درجة الحرارة، وتهاجر طيور الجوني والكدري، وتتساقط أوراق بعض الأشجار، والبرودة تكون في داخل وخارج المنازل، وظهور نجم النسر الواقع (فيقا) فجراً جهة الشرق".
وتابع الخصائص: خروج البخار المتكثف من الفم فجراً، وعادة تكون السماء صافية والأجرام السماوية واضحة، وتشح الأمطار فيها وتنحسر المنخفضات الجوية، وفي منتصفها ظهور الفقع في الأماكن الموسومة".