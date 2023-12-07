تشح الأمطار ويخرج البخار من الفم فجراً.. 9 خصائص للمربعانية يبرزها "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن مع موسم المربعانية وتحديداً مع سطوع الشمس نهاراً وسكون الرياح، عادة ما يكون خارج المنازل أدفأ من داخلها.