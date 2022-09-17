وزير الثقافة الكازاخستاني يُبدي إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده السعودية

وأكد وزير الشؤون الإسلامية في مستهل اللقاء، عمق الروابط الأخوية بين المملكة وجمهورية كازاخستان التي وصفها بالروابط القائمة على الأخوة في الدين الذي يمثل أقوى الروابط؛ مستعرضًا الجهود التي تقوم بها قيادة المملكة في المحافظة على العقيدة والتمسك بالإسلام سياسة وشريعة، ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما.