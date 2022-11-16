إيماناً منها بأن التسامح أساس التعايش.. المملكة تُرسّخ ثقافة نبذ الكراهية

واختتم بالإشارة إلى أن العالم تألم عبر تاريخه الطويل من مرارة الصراع بين بعض أتباع الأديان والحضارات، ومن تعميق الانقسامات التي تجاهلت كثيراً من المشتركات، التي لو أُخِذَ بها، لكان في ذلك ضمانٌ لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية، إذ المشكلة ليست في أصل الدين، بل في فهم الدين؛ لذا يجب على القادة الدينيين المتضامنين في إطار مشتركاتهم أن يُبرّئوا المفاهيم الدينية الداعية للسلام من الأفكار الخاطئة التي كثيراً ما تكون فادحة الخطورة.