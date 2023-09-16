رئيس وزراء كوبا يستقبل وزير الخارجية في هافانا

استقبل رئيس وزراء جمهورية كوبا السيد بيدرو ماريرو، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والاستثمارات الكوبي السيد ريكاردو كابريساس، في العاصمة الكوبية هافانا.