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هكذا يتم الفسح والتصنيف العمري للأفلام.. 7 مراحل تكشفها "المرئي والمسموع"

"الهيئة": العملية تُنفذ عبر فِرق متخصصة واسعة الاطلاع عن كل ما يخص الأفلام
هكذا يتم الفسح والتصنيف العمري للأفلام.. 7 مراحل تكشفها "المرئي والمسموع"

قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، إن عملية التصنيف العمري وفسح الأفلام السينمائية في الهيئة، تُنفذ عبر فِرق متخصصة واسعة الاطلاع عن كل ما يخص الأفلام.

وأضافت: تمرّ العملية عبر خطوات يتم فيها فحص المحتوى بعناية للتأكد من ملاءمته لكل فئة عمرية.

وكشفت الهيئة أن هناك 7 مراحل ضمن هذه العملية تبدأ باستقبال طلب التصنيف والفسح ثم جدولة الموعد، ويلي ذلك بداية عملية التصنيف، ومن ثم كتابة تقرير شامل عن محتوى الفيلم مع التصنيف والتعديلات إن وجدت.

وفي المرحلة الخامسة يتم مشاركة التعديلات مع الموزع لتنفيذها قبل الفسح، والمرحلة قبل الأخيرة تشهد التحقق الكامل من التعديلات اللازمة، ومن ثم الفسح النهائي واختيار التصنيف العمري المناسب.

والتصنيف العمري وفق الهيئة هو نظام تصنيف وتقييم؛ لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرّتها الهيئة.

ويهدف التصنيف إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية؛ أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم؛ لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررًا أو إزعاجًا، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في المملكة وفقًا للأنظمة.

وتوضح الهيئة أن التصنيف العمري للأفلام السينمائية يشمل:

(G): الفيلم مناسب لجميع الأعمار، المحتوى ضمن إطار إيجابي وخالٍ من تأثيرات العنف أو التهديد، وأغلبها أفلام كرتونية.

(PG): يُنصح بمرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن يُوصى بأن يُنظر فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال؛ مثل: القليل من العنف أو الحزن أو الخيال.

(PG12): يَلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، لذا ينبغي على الراشدين تقييم ما إذا كان مناسبًا أم لا، وقد تتضمّن هذه الفئة من الأفلام: الخيال العلمي، والأبطال الخارقين، أو أفلامًا مأخوذة من الكتب الكوميدية.

(PG15): يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 15 عامًا، مواضيع أفلام هذا التصنيف مناسبة للعرض لعمر الخامسة عشرة فما فوق، ويُسمح بدخول صغار السن بشرط وجود الراشدين، حيث قد يتضمّن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، مثل أفلام الأكشن، الأبطال الخارقين، الخيال العلمي، الكوارث الطبيعية، الرومانسية بحبكة بسيطة، أفلام الحروب البسيطة.

(R15): يُمنع دخول المشاهدين الأقل من 15 عامًا، المحتوى يتضمّن مواضيع ناضجة، تُعالج بشكل محتفظ ومناسب لمن هم في هذا العمر وما فوق، مثل: الحروب، والجريمة والعصابات، والرومانسية، والرعب، والعنف.

(R18): يمنع دخول المشاهدين الأقل من 18 عامًا، المحتوى يتضمن مواضيع أكثر نضجًا، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية، والعنف المنزلي، أو مواضيع سياسية.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
الأفلام السينمائية

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