هكذا يتم الفسح والتصنيف العمري للأفلام.. 7 مراحل تكشفها "المرئي والمسموع"

قالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، إن عملية التصنيف العمري وفسح الأفلام السينمائية في الهيئة، تُنفذ عبر فِرق متخصصة واسعة الاطلاع عن كل ما يخص الأفلام.
وأضافت: تمرّ العملية عبر خطوات يتم فيها فحص المحتوى بعناية للتأكد من ملاءمته لكل فئة عمرية.
وكشفت الهيئة أن هناك 7 مراحل ضمن هذه العملية تبدأ باستقبال طلب التصنيف والفسح ثم جدولة الموعد، ويلي ذلك بداية عملية التصنيف، ومن ثم كتابة تقرير شامل عن محتوى الفيلم مع التصنيف والتعديلات إن وجدت.
وفي المرحلة الخامسة يتم مشاركة التعديلات مع الموزع لتنفيذها قبل الفسح، والمرحلة قبل الأخيرة تشهد التحقق الكامل من التعديلات اللازمة، ومن ثم الفسح النهائي واختيار التصنيف العمري المناسب.
والتصنيف العمري وفق الهيئة هو نظام تصنيف وتقييم؛ لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرّتها الهيئة.
ويهدف التصنيف إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية؛ أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم؛ لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررًا أو إزعاجًا، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في المملكة وفقًا للأنظمة.
وتوضح الهيئة أن التصنيف العمري للأفلام السينمائية يشمل: