هكذا يتم الفسح والتصنيف العمري للأفلام.. 7 مراحل تكشفها "المرئي والمسموع"

(PG12): يَلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عامًا، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، لذا ينبغي على الراشدين تقييم ما إذا كان مناسبًا أم لا، وقد تتضمّن هذه الفئة من الأفلام: الخيال العلمي، والأبطال الخارقين، أو أفلامًا مأخوذة من الكتب الكوميدية.