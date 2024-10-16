مجمع الملك سلمان العالمي للُغة العربية يُعلن بدء "الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي"

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للُغة العربية عن بدء تدريس "الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي"؛ لتعزيز دور اللغة العربية في المجالات المهنية، ورفع كفاءة استخدامها في الجهات والمؤسسات السعودية، والإسهام في تلبية متطلبات سوق العمل واحتياجاته التنموية والمجتمعية، بحسب التصنيف السعودي الموحّد للمهن.
وأكّد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي أن المجمع يتشرف بما يجده في عموم برامجه وإستراتيجيته وأعماله من الدعم الدائم من لدن وزير الثقافة ورئيس مجلس أمناء المجمع، مبينًا أن برنامج "الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي" يأتي لتعميق الهوية اللغوية، وتمكين الالتزام بسلامة اللغة العربية وفقًا لاختصاصات المجمع، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن برنامج "دبلوم التصحيح اللغوي" هو أحد البرامج النوعية الفريدة من نوعها، ويستهدف موظفي القطاع العام العاملين في وظائف ذات علاقة بالتصحيح اللغوي، ويمكن أن يستفيد منه مجموعة من متخصصي اللغة العربية أو ممارسيها؛ بغرض تطويرهم المهني، وتحسين مهاراتهم اللغوية، ورفع كفاءة تواصلهم، وإكسابهم الاحترافية والجودة في التصحيح والصياغة اللغوية، مضيفًا أن البرنامج يُعد من البرامج المحورية التي يقدمها المجمع؛ لرفع المستوى اللغوي في القطاعات الحكومية المُختلفة، عن طريق تقديم تدريبٍ عالي الجودة في التصحيح اللغوي ومجالاته المتنوعة، وتأهيل المختصين فيه علميًّا وعمليًّا.
ويتميَّز الدبلوم العالي بأنه يحظى باعتمادٍ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستند إلى معايير تدريبية عالية الجودة، وتُحقق نواتجه الاحتياجات التنموية لسوق العمل؛ وذلك بحصول المتدرب على شهادة دبلوم معتمدة لممارسة التصحيح اللغوي، صادرة عن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، تؤهله للحصول على (درجة إضافية) إن كان يشغل المرتبة العاشرة فما دونها ضمن سلم رواتب الموظفين العام.
ويتوقع أن يمتلك خريجو البرنامج المعارف والمهارات اللغوية المتقدمة في مجال التصحيح اللغوي، والقدرة على تأدية المهام في المجالات المختلفة بكفاءة عالية، عن طريق تدريبهم على استخدام البرامج وأدوات التقنية الحديثة في مجال التدقيق اللغوي؛ وهو ما يؤهل خريجي البرنامج للحصول على فرص العمل في وظيفتي (أخصائي لغوي) و(مصحح لغوي) بحسب التصنيف السعودي الموحّد للمهن في القطاعَين العام والخاص.
ومن المُقرر أن يستمر "دبلوم التصحيح اللغوي" سنة دراسية، بإجمالي ساعات تدريبية تبلغ (435) ساعة، موزعة على فصلَين دراسيَّين (الفصل الواحد 15 أسبوعا)، على أن تبدأ الدراسة المدمجة حضوريًّا وافتراضيًّا (عن بُعد)، ويمكن للموظفين التسجيل في البرنامج عن طريق مسؤول التدريب في جهتهم الحكومية التابعين لها، دون اشتراط تفرّغهم.
يُذكر أن برنامج "دبلوم التصحيح اللغوي" يندرج ضمن جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية المتنوعة في إعلاء مكانة اللغة العربية عالميًّا، والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.