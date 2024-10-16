مجمع الملك سلمان العالمي للُغة العربية يُعلن بدء "الدبلوم العالي للتصحيح اللغوي"

وأشار إلى أن برنامج "دبلوم التصحيح اللغوي" هو أحد البرامج النوعية الفريدة من نوعها، ويستهدف موظفي القطاع العام العاملين في وظائف ذات علاقة بالتصحيح اللغوي، ويمكن أن يستفيد منه مجموعة من متخصصي اللغة العربية أو ممارسيها؛ بغرض تطويرهم المهني، وتحسين مهاراتهم اللغوية، ورفع كفاءة تواصلهم، وإكسابهم الاحترافية والجودة في التصحيح والصياغة اللغوية، مضيفًا أن البرنامج يُعد من البرامج المحورية التي يقدمها المجمع؛ لرفع المستوى اللغوي في القطاعات الحكومية المُختلفة، عن طريق تقديم تدريبٍ عالي الجودة في التصحيح اللغوي ومجالاته المتنوعة، وتأهيل المختصين فيه علميًّا وعمليًّا.